الولايات المتحدة: السجن سنة لشاب حاول إغراق جرو صديقته السابقة

حكم على مواطن أمريكي بالحبس لمدة سنة لمحاولته إغراق جرو صديقته السابقة، فيما وصف المدعي العام المسؤول عن الملف ما أقدم عليه الرجل بأنه "غير مقبول".

وقال المدعي العام في منطقة مونماوث جنوب نيويورك كريستوفر غرامتشيوني في بيان، إن "المتهم آرون دايفيس (36 عاما) أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي".

وأضاف: "قام عناصر من الشرطة مجهزين بكاميرات صباحا بفض شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها بـ"ريفر" وتمكنوا من الوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو".

وقال غرامتشيوني: "إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير لا سيما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه".

وتعود الحادثة إلى يوليو عام 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا (8 أشهر)، كان محبوسا في قفص ومتروكا مع ارتفاع المد في خليج ساندي هوك في نيوجيرسي، وأطلق عليه تسمية "ريفر"، وفتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا عارضه أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.

المصدر: وكالات