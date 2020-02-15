أحد أنصار ترامب محبط.. جدار الرئيس سيبنى على أرضه

أعرب ريتشارد درووي، المواطن الأمريكي المؤيد للرئيس دونالد ترامب عن خيبة أمله وإحباطه، بعد أن باع على مضض جزءا من أرض يملكها للحكومة الفدرالية، حتى تقيم عليه "جدار ترامب".

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وقال درووي إنه يدعم سياسات ترامب المتعلقة بالمهاجرين، غير أن ذلك لا يعني موافقته على تشييد جدار على ملكيته بمدينة ويسلاكو جنوب ولاية تكساس، مضيفا أن بناءه "سيدمر حياته".

وأضاف: "عمري 70 سنة والجدار سيدمر أسلوب حياتي... لقد قيل لي إن المسؤولين سيضعون مصابيح إنارة على الجدار، إذا ما وضعوا هذه المصابيح فعلا، سأقوم بتحطيمها بإطلاق النار عليها".

ويعد بناء الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يؤكد أنه سيحد من تدفق اللاجئين من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في الولايات المتحدة.

المصدر: "إندبندنت"