أجواء عيد الحب تعم طهران رغم انتقادات المحافظين (فيديو)

احتفل الكثيرون من سكان طهران اليوم الجمعة بعيد الحب الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، رغم انتقاد المحافظين له بوصفه "ترويجا لثقافة دخيلة".

وذكرت "فرانس برس"، أن احتفال سكان العاصمة الإيرانية بهذا العيد، جاء بحمل بالونات على شكل قلوب حمراء، ودببة قماشية وباقات زهر زاهية.

وأشارت الوكالة إلى أن الباعة المتجولين، شقوا منذ الخميس طريقهم بين السيارات خلال الاختناقات المرورية العملاقة في طهران، حاملين عشرات القلوب الحمراء والورود.

ولفتت الوكالة إلى أن "هذا المشهد، يبدو غريبا وليس معتادا في شوارع العاصمة الإيرانية القاتمة بمبانيها الضخمة التي يطغى عليها اللون الرمادي".

وفي أحياء عدة من المدينة، انتشرت منصات لبيع شتى الهدايا، المرتبطة بعيد الحب مستقطبة الزبائن خصوصا الشبان منهم.

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وزينت بعض المتاجر واجهاتها ببالونات عليها عبارات الحب، إضافة إلى الكثير من الدببة القماشية المزدانة بالقلوب، فيما طغت الزينة الحمراء على الأجواء.

وعمت كل هذه المظاهر شوارع طهران، رغم نقل وكالة "مهر" الإيرانية، يوم أمس الخميس لتصريح رئيس جمعية تجار التجزئة في العاصمة الإيرانية حسين دقمجي، قال فيه، إن "أعضاء جمعيتنا تبلغوا على غرار السنوات السابقة وعملا بقرار داخلي في الجمعية بمنع بيع البالونات، وعليهم الالتزام بذلك".

واعتبر دقمجي، أن "بيع بالونات من لون معين وتحت عنوان خاص يشكل وسيلة للترويج لثقافة غريبة، وهذا الأمر يجب وقفه". وأبدى أسفه لأن جمعيات أخرى للتجار، تسمح ببيع هدايا ومواد مرتبطة بعيد الحب.

المصدر: فرانس برس