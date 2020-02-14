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أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)

مجتمع

أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)
Reuters OS/ELO
عروض أزياء بمناسبة عيد الحب في أفغانستان
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احتفل الأفغان بعيد الحب اليوم الجمعة، بتنظيم عرض أزياء واحتفالات موسيقية وكوميدية في المطاعم والفنادق.

وفازت الفتاة سلمى حسيني بأول ألقاب "فتاة عيد الحب" في أفغانستان بعد مشاركتها في عرض أزياء مزدحم في فندق فاخر بكابل.

أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)
Reuters
عرض أزياء في أفغانستان بمناسبة عيد الحب

وسارت سلمى (20 سنة) على بساط العرض مرتدية قميصا باللونين الوردي والأصفر، وبنطالا أبيض قبل أن تحصل على وشاح الفوز.

أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)
Reuters
عرض أزياء في أفغانستان بمناسبة عيد الحب

وقالت سلمى إن "عيد الحب معروف في كل أنحاء العالم، والآن يجد مكانه في أفغانستان أيضا. احتفلنا بعيد الحب بعرض الأزياء اليوم لكننا سنقدم عددا من عروض الأزياء في المستقبل".

أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)
Reuters
عرض أزياء في أفغانستان بمناسبة عيد الحب

واختارت المسابقة التي نظمتها وكالة محلية للعارضين شابا يبلغ من العمر 23 من إقليم هلمند للفوز بلقب "رجل الحب للرجال".

وانتشرت في المدن الأفغانية الكبرى عروض البالونات باللونين الأحمر والوردي، فيما اقترحت مطاعم كابل عروضا موسيقية وكوميدية للراغبين في الاحتفال.

المصدر: "رويترز"

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