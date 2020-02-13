مدينة آسيوية تحظر عيد الحب "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية"

حظرت مدينة إندونيسية الاحتفال بعيد الحب "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية"، كما حذرت المدينة الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه من استضافة أي حدث متعلق بهذه المناسبة.

وقالت مدينة باندا آتشيه، عاصمة مقاطعة آتشيه بشمال سومطرة بإندونيسيا، إن الذين سيحتفلون بهذه المناسبة "سيتحدون الشريعة الإسلامية".

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وأوضح عمدة المدينة، أمين الله عثمان، أنه: "للحفاظ على نقاء القيم الإسلامية وتعزيز الشريعة الإسلامية، نود أن نبلغ الجمهور بأن يوم عيد الحب يتعارض مع الشريعة الإسلامية وليس جزءا من ثقافة آتشيه".

وتابع العمدة قائلا إنه وقّع وأصدر تعميما يوم الاثنين 10 فبراير، يحث الشباب في المدينة على الامتناع عن المشاركة في أي نوع من الأنشطة الاحتفالية بيوم عيد الحب.

وقال لوكالة أنتارا: "بعيدا عن تحدي الشريعة الإسلامية وثقافة آتشيه، فإن عيد الحب يتعارض مع تقاليد أتشيه".

وتعد مدينة باندا آتشيه، البالغ عدد سكانها نحو 270 ألف نسمة، هي المنطقة الوحيدة في إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة، والتي تفرض الشريعة الإسلامية.

وأصدرت وكالة Bandung Education Agency التعليمية في مقاطعة جاوة الغربية، أحد أقاليم إندونيسيا، تعميما مماثلا يحظر على طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في المدينة الاحتفال بعيد الحب.

المصدر: ديلي ميل