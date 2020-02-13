رحيل علم بارز من أعلام الاستخبارات السوفيتية
توفي الخميس 13 فبراير الجاري أحد أشهر الشخصيات السوفيتية، وأسطورة عالم الاستخبارات، أليكسي بوتيان، عن عمر يزيد عن 103 سنوات.
ولد بوتيان في 10 فبراير 1917 بضواحي مينسك في بيلاروس، وانضم في شبابه للاستخبارات العسكرية وأصبح من أبرز الضباط الذين لمع نجمهم في تلك الفترة.
وخلال الحرب العالمية الثانية شارك بوتيان في معارك الدفاع عن موسكو، ثم نفذ عمليات استخباراتية عسكرية في المناطق التي تواجدت فيها القوات النازية غرب بيلاروس وأوكرانيا.
وتوج عام 2007 بلقب بطل الاتحاد الروسي عن الأعمال البطولية التي قام بها خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وخصوصا تلك التي ساهمت بالحفاظ على مدينة كراكوف من الدمار على يد القوات النازية.
المصدر: RT