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رحيل علم بارز من أعلام الاستخبارات السوفيتية

مجتمع

رحيل علم بارز من أعلام الاستخبارات السوفيتية
Sputnik MICHAEL VOSKRESINSKY
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توفي الخميس 13 فبراير الجاري أحد أشهر الشخصيات السوفيتية، وأسطورة عالم الاستخبارات، أليكسي بوتيان، عن عمر يزيد عن 103 سنوات.

ولد بوتيان في 10 فبراير 1917 بضواحي مينسك في بيلاروس، وانضم في شبابه للاستخبارات العسكرية وأصبح من أبرز الضباط الذين لمع نجمهم في تلك الفترة.

رحيل علم بارز من أعلام الاستخبارات السوفيتية
Sputnik MICHAEL VOSKRESINSKY

وخلال الحرب العالمية الثانية شارك بوتيان في معارك الدفاع عن موسكو، ثم نفذ عمليات استخباراتية عسكرية في المناطق التي تواجدت فيها القوات النازية غرب بيلاروس وأوكرانيا.

رحيل علم بارز من أعلام الاستخبارات السوفيتية
youtube/The question

وتوج عام 2007 بلقب بطل الاتحاد الروسي عن الأعمال البطولية التي قام بها خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وخصوصا تلك التي ساهمت بالحفاظ على مدينة كراكوف من الدمار على يد القوات النازية.

المصدر: RT

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