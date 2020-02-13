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ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ"كورونا"

مجتمع

ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لـ
Screenshot/ Twitter
المدونة الكويتية سلوى المطيري
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نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت فيه منحها مبلغا "فلكيا" مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المطيري في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع "إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس "كورونا"، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)".

وأضافت "أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد"، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.

المصدر: "تويتر"

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