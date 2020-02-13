سلاح الجو الأمريكي يسمح بالحجاب والعمائم واللحى

أصدر سلاح الجو الأمريكي قرارا، 7 فبراير الجاري، بتحديث قواعد المظهر العام لعناصره، في محاولة لاستيعاب شتى الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة للعاملين بالقوات المسلحة الأمريكية.

ويأتي القرار بعدما باتت تلك الطوائف والمذاهب الدينية تمثل نسبة كبيرة من العاملين في القوات المسلحة الأمريكية خارج وداخل الأراضي الأمريكية، لذلك أعلن سلاح الجو الأمريكي السماح لعناصره بإطلاق اللحى بدوافع دينية، وارتداء عمائم السيخ، وحجاب المسلمات، على أن يتم طلب الحصول على "إعفاء" يسمح بالتعبير عن تلك المظاهر. ويحدد القرار عملية طلب هذه الإعفاءات، والجداول الزمنية للإدارة للرد عليها، ويضمن أن تصاحب هذه الموافقات الشخص طوال حياته المهنية داخل سلاح الجو، وليس بصفة مؤقتة.

وكان المسلمون والسيخ والوثنيون في سلاح الجو يطلبون تلك الإعفاءات في سلاح الجو بشكل فردي، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها توحيد المبادئ التوجيهية وعملية الموافقة المصاحبة لها.

Air Force Solidifies Approval Process For Religious Beards, Turbans, Hijabs | HuffPost - https://t.co/ZWCwO36FAkpic.twitter.com/F7lw8OPOp4 — SM Enlightenment Media (@SMEnlightenment) February 13, 2020

ويتضمن القرار ضوابط لارتداء العمائم والحجاب، طالما كانت "أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب"، ولا تعوق قدرة الفرد على أداء واجبات عسكرية محددة أو ارتداء معدات واقية، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن بوصتين، وإذا زادت عن ذلك الحد تعيّن "لفها أو ربطها" لتحقيق الطول المطلوب، وأن تكون العمائم والحجاب بألوان "خالية من التصاميم وتشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد لسلاح الجو الأمريكي".

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ونص القرار الجديد أيضا بألا يمكن رفض طلبات الملابس الدينية المرتبطة بالعقيدة إلا من أجل "مصلحة حكومية ملحّة"، ويجب أن يتضمن الرفض "الحد الأدنى من التقييد" بحيث يحقق هذه "المصلحة الحكومية".

وأشاد ائتلاف السيخ، الذي عمل على إدخال تغييرات على سياسة ملابس ومظهر سلاح الجو الأمريكي، بالقرار، وعبرت محامية الائتلاف عن ارتياحها لصدور إعلان يشمل جميع الأمريكيين السيخ، الذين يرتدون عمائم ولحى كجزء من عقيدتهم، ووصفته بأنه "خطوة كبيرة للأمام"، حيث "لا ينبغي على السيخ الأمريكيين الاختيار بين معتقداتهم الدينية وطموحاتهم المهنية".

ووفقا للقرار، ففي ظل ظروف معينة، يمكن لضباط القيادة أن يأمروا بإزالة العمائم والحجاب للحفاظ على سلامة أفراد الخدمة، وفقا لما تنص عليه اللوائح، على سبيل المثال، حينما يسير أحد الأفراد بالقرب من طائرة في حالة تشغيل على مسافة 25 قدما. وفي حالة وجود تهديد كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي أو متفجر، يمكن أن يطلب الضباط من شخص يرتدي الحجاب إزالته لضمان إحكام ارتداء قناع الغاز المناسب.

من جانبه رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالقرار الجديد، وقال المتحدث باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في بيان له: "هناك الآلاف من المسلمين الأمريكيين وأبناء ديانات الأقليات الأخرى يخدمون في جيش الأمة، ويجب أن يكونوا قادرين على ممارسة عقيدتهم أثناء الخدمة".

المصدر: هافينغتون بوست