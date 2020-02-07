مقدم برنامج "هذا الصباح" البريطاني يقر بمثليته بعد زواج دام 27 سنة

كشف مذيع التلفزيون البريطاني، ومقدم برنامج "This Morning" الشهير، فيليب سكوفيلد، اليوم، أنه مثلي الجنس، عبر منشور على صفحته في "انستغرام".

وكتب سكوفيلد في المنشور أنه: "مثلي الجنس، وهذا ما تسبب بالعديد من الإحباط العاطفي في المنزل".

وأضاف، "لقد دام زواجي 27 سنة، بامرأة مذهلة وأنا أحبها، لكنني لم أكن قادرا على النوم ومررت "بلحظات مظلمة جدا".

وعبر عن حزنه وأسفه للألم والارتباك الذي سببه لعائلته، زوجته ستيف وابنتيه، مولي وروبي.

وقال: "صدقا، فقط من خلال مواجهة حقيقتي بأنني مثلي، هو سبب للاحتفال والفخر، وآمل أن أجد السلام في ذهني وأن أتقدم".

وقال: "كل يوم في هذا البرنامج، أجلس في رهبة مع من واجهوا حقيقتهم بكل شجاعة، لذا أعتقد أنه حان الوقت الآن، لأشارككم حقيقتي".

A statement from Phillip pic.twitter.com/iIE7NcLZ2I — This Morning (@thismorning) February 7, 2020

المصدر: "ديلي ميل" لبريطانية