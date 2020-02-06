دار الإفتاء المصرية تهاجم "جماعات الإسلام السياسي" بالفيديو غرافيك

نشرت دار الإفتاء المصرية في قناتها على موقع "يوتيوب" فيديو موشن غرافيك يتضمن رسوما متحركة، توضيحا لأفكار الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام.

وفي مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "فشل التأسلم السياسي"، أكدت دار الإفتاء أن هناك ظاهرتين تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام، الأولى هي "اختزال الإسلام بكل أبعاده وقيمه ومقاصده في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالة ربّانية جامعة".

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وأضافت الدار في الفيديو الذي أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن الظاهرة الثانية التي تتصف بها جماعات الإسلام السياسي هي أنهم يعتبرون الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، وأما ما يخالفها ويخرج عنها فهو مخالف له، وخارج عنه.

كما أشارت الدار إلى أن "الجماعة اعتبرت نفسها بديلا عن المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، بل بالوصاية عليه، لقصور في دينه، وخلل في عقيدته، وضعف في فهمه، وخور في طاقاته وقدراته".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال الفيديو أن هذا "انحراف كامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروج جذري عن نموذج إدارة المجتمعات، وتنظيمها وسياسة شأنها العام، الذي رسخه المفكرون والفقهاء طوال التاريخ الإسلامي".

المصدر: RT