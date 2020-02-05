مصر.. فيديو صادم يرصد لحظة قيام شاب بإطلاق النار على خطيبته ومحاولة انتحاره وسط ذهول المارة (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة مشهد صادم في شوارع القاهرة بمصر، حيث أقدم شاب على إطلاق النار على خطيبته وانتحاره وسط ذهول المارة في الشارع.

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وقالت جريدة "اليوم السابع" المصرية، أن الفيديو تم رصده في منطقة النزهة، حيث شعر الشاب باليأس بعد رفض خطيبته الرجوع له بعد فسخ الخطوبة، فقرر إطلاق النار عليها وعلى نفسه، إلا أنه تم إسعافه فور نقله إلى المستشفى وسط ذهول المارة من هول المشهد، فيما قررت النيابة العامة إحالته لمحكمة الجنايات.

ووصلت النيابة لمكان الحادث، وتبين من المعاينة وجود فوارغ طلقات في الشارع، لتأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وبالاستعلام عن حالتهما تبين أصابتهما بعيار ناري في الرأس وأن حالتهما حرجة ولكنهما على قيد الحياة.

المصدر: اليوم السابع