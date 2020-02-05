بالفيديو.. أول ظهور لتركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية في نيويورك

أطل رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من خلال مقطع فيديو، على جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية لإزالة ورم في أحد المستشفيات بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

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ووجه رئيس هيئة الترفيه، الشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكافة المسؤولين في بلاده والعاملين معه.

وعبر متابعو آل الشيخ عن فرحتهم بنجاح العملية الحرجة التي خضع لها، متمنين له العودة سالما إلى بلاده، لاستكمال نجاحاته في هيئة الترفيه.

المصدر: جريدة الرياض