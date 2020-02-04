دار الإفتاء المصرية: من يموت بمرض السرطان فهو شهيد

في اليوم العالمي لمرض السرطان، الذي يوافق 4 فبراير من كل عام، صرحت دار الإفتاء المصرية بأن من يموت بسبب هذا المرض فهو شهيد.

وأضافت دار الإفتاء في مقطع فيديو، يعود تاريخه لأكتوبر من عام 2018 وأعادت نشره عبر صفحتها الرسمية على تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، أن من توفي بمرض السرطان يعتبر شهيدا، لأنه مبطون، موضحا أن مرض السرطان مرض باطن.

المصدر: تويتر