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فيديو مروع.. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

مجتمع

فيديو مروع.. مصرع شابين خلال بث مباشر على
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وثق فيديو على "فيسبوك" لحظة مقتل شابين أثناء ركوبهم سيارة، على أحد طرق القاهرة، مساء أمس الاثنين، وقاما ببث دقائق حياتهما الأخيرة في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

ويظهر في البث المباشر سائق السيارة وهو يسير بسرعه جنونية مصورا الحركات التي يتباهى بها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب السيارة .

ويظهر الحساب الشخصي للسائق، العديد من الفيديوهات، لإظهار براعته في القيادة و"بهلوانيته" وراء المقود، لكن هذه المرة كانت الأخيرة.

المصدر: صدى البلد + الوطن

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