فيديو مروع.. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

وثق فيديو على "فيسبوك" لحظة مقتل شابين أثناء ركوبهم سيارة، على أحد طرق القاهرة، مساء أمس الاثنين، وقاما ببث دقائق حياتهما الأخيرة في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

ويظهر في البث المباشر سائق السيارة وهو يسير بسرعه جنونية مصورا الحركات التي يتباهى بها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب السيارة .

ويظهر الحساب الشخصي للسائق، العديد من الفيديوهات، لإظهار براعته في القيادة و"بهلوانيته" وراء المقود، لكن هذه المرة كانت الأخيرة.

المصدر: صدى البلد + الوطن