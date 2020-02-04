بالفيديو.. السلطات الإندونيسية تلغي مسابقة لتحرير تمساح من طوق عالق حول عنقه

ألغت إندونيسيا مسابقة تقدم من خلالها مكافأة نقدية لأي شخص شجاع، يتمكن من إزالة إطار دراجة نارية عالق حول عنق تمساح عملاق مع بقائه على قيد الحياة.

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وقالت السلطات في بالو، عاصمة سولاويزي الوسطى، إنه لم يتقدم أي صياد لمواجهة التحدي المتمثل في تحرير التمساح الذي يبلغ طوله 4 أمتار من الإطار العالق حول رقبته.

وكانت السلطات المحلية تحاول جاهدة لسنوات إيجاد طريقة لتخليص هذا التمساح من العجلة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يعاني من صعوبات في التنفس ما قد أثار مخاوف من أن يقتله الإطار ببطء.

وقال مسؤولون إن فريقا من وزارة البيئة سيضاعف جهوده لتحرير التمساح من القبضة المطاطية.

المصدر: أ ف ب