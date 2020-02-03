 
مباشر

تأخير إقلاع طائرة من باريس إلى موسكو بسبب عراك بين أفراد طاقمها

مجتمع

تأخير إقلاع طائرة من باريس إلى موسكو بسبب عراك بين أفراد طاقمها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n7ai

تأخرت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير فرانس" عن الإقلاع في الوقت المحدد من مطار باريس إلى موسكو، بسبب عراك في قمرة القيادة.

وقال شاهد عيان، إن الطائرة كان يجب أن تقلع في الواحدة إلا ربعا قاصدة مطار شيريميتوفو في موسكو، ولكن بعد سيرها لفترة قليلة على المدرج، توقفت وعادت إلى مكان توقفها السابق.

وأضاف: "سمعنا صراخا في قمرة القيادة" وبعد ذلك، تم إبلاغ الركاب بحدوث شجار في القمرة، وأن الإقلاع لن يتم إلا بعد استبدال الطاقم.

وتم استبدال الطاقم، وأقلعت الطائرة، لكن قبطانها قرر بعد ساعة من الطيران العودة بها إلى باريس، بسبب البرد داخل صالونها.

وفي مطار العاصمة الفرنسية، تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، نقلتهم في النهاية إلى موسكو.

المصدر: إزفيستيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !