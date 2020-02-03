تأخير إقلاع طائرة من باريس إلى موسكو بسبب عراك بين أفراد طاقمها

تأخرت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير فرانس" عن الإقلاع في الوقت المحدد من مطار باريس إلى موسكو، بسبب عراك في قمرة القيادة.

وقال شاهد عيان، إن الطائرة كان يجب أن تقلع في الواحدة إلا ربعا قاصدة مطار شيريميتوفو في موسكو، ولكن بعد سيرها لفترة قليلة على المدرج، توقفت وعادت إلى مكان توقفها السابق.

وأضاف: "سمعنا صراخا في قمرة القيادة" وبعد ذلك، تم إبلاغ الركاب بحدوث شجار في القمرة، وأن الإقلاع لن يتم إلا بعد استبدال الطاقم.

Драка в кабине, жуткая турбулентность: россияне еле прилетели в Москву https://t.co/hzmsa7tGsbpic.twitter.com/egqjTNFCVP — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 3, 2020

وتم استبدال الطاقم، وأقلعت الطائرة، لكن قبطانها قرر بعد ساعة من الطيران العودة بها إلى باريس، بسبب البرد داخل صالونها.

وفي مطار العاصمة الفرنسية، تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، نقلتهم في النهاية إلى موسكو.

المصدر: إزفيستيا