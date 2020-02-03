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السيسي يقرّ عقوبات على الزوج المتمنّع عن دفع نفقة زوجته

مجتمع

السيسي يقرّ عقوبات على الزوج المتمنّع عن دفع نفقة زوجته
Reuters
مصر
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار وافق عليه مجلس النواب، يعاقب المتخلفين عن دفع النفقة لزوجاتهم وأولادهم.

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ونصت المادة الأولي على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

المصدر: اليوم السابع

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