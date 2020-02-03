الممثل اللبناني وسام صباغ ينجو من حادث سير مروع

نجا الممثل و مقدم البرامج اللبناني وسام صباغ، من الموت إثر تعرضه أمس، لحادث سير مروع.

وانتشرت صورة لوسام من داخل المستشفى وآثار الدماء على وجهه ويده ورجله حيث تعرض لبعض الخدوش والجروح.

المصدر: "تويتر"