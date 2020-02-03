يوم الأحد السعيد.. يدفع بالعرسان للزواج بكثرة في موسكو (صور)

ازداد عدد العائلات السعيدة في موسكو بـ150 عائلة خلال يوم واحد فقط وهو تاريخ 02.02.2020 الجميل.

صادف يوم الأحد أول تاريخ مميز، حيث لا تعمل في موسكو عادة سوى دارين للأفراح بالعرسان وهما رقم 1 و3، إلا أن حلول اليوم "التاريخي" الجميل أجبر السلطات على فتح أبواب دارين إضافيتين للاحتفال بالزفاف وهما "شيبيلوفسكي" و"غاغارينسكي" حيث تم تسجيل الزيجات الأولى بعد منتصف الليل مباشرة.

ويشغل شهر فبراير مكانة خاصة في تقويم الأعراس، فبعد منتصف ليلة السبت عقد 8 أزواج قرانهم في دار الزفاف رقم 1، وقرر ألفا عريس عقد القران في التواريخ المميزة لشهر فبراير، لكن العدد الأكبر من طلبات تسجيل الزيجات حددت يوم 20 فبراير باعتباره تاريخا شديد التميّز.

سوف يصادف 20 فبراير يوم عمل، لذلك ستعمل مكاتب تسجيل الزيجات كالمعتاد في الأماكن الرسمية. إلا أنه قد اتخذ، بالإضافة إلى ذلك، قرار بتسجيل الحالات المدنية في هذا اليوم في المكاتب المدنية العادية لتجنب الازدحام. فقد اعتزم أكثر من ألف عريس عقد القران في هذا اليوم بالذات.

وسوف تأتي موجة أخرى من الزيجات في 22 فبراير وهو تاريخ آخر مميز، كذلك حين لا تقام الاحتفالات في دور الأفراح فحسب بل وفي مواقع أخرى مثل عزبة "رويال"، وبرج "ميركوري - سبيس"، ومطعم "رومانتيك" وقبة موسكو السماوية.

المصدر: نوفوستي