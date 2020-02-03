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بالفيديو.. تصرف عفوي لحاكم الشارقة في حفل تخريج الطلبة

مجتمع

بالفيديو.. تصرف عفوي لحاكم الشارقة في حفل تخريج الطلبة
wam
حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي
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قام حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، بتصرف عفوي أثناء احتفاله مع "أبنائه" الطلبة من رابطة خريجي الجامعة الأمريكية برمي شريط الاحتفال عليهم من باب المداعبة والفرح بنجاحهم.

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حيث يشارك عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، كل عام احتفالات التخرج في الجامعة الأمريكية ويهنئ الخريجين والخريجات بنجاحهم.

المصدر: تويتر

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