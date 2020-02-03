بالفيديو.. تصرف عفوي لحاكم الشارقة في حفل تخريج الطلبة

قام حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، بتصرف عفوي أثناء احتفاله مع "أبنائه" الطلبة من رابطة خريجي الجامعة الأمريكية برمي شريط الاحتفال عليهم من باب المداعبة والفرح بنجاحهم.

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حيث يشارك عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، كل عام احتفالات التخرج في الجامعة الأمريكية ويهنئ الخريجين والخريجات بنجاحهم.

تصرف عفوي قريب للقلب من والدنا سلطان يقوم برمي شريط الاحتفال على ابنائه الطلبة من خريجي " أميريكية الشارقة".#الشارقة_للأخبار#الإمارات#الشارقة@AUSharjahpic.twitter.com/sTrwM3k5ak — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) February 3, 2020

المصدر: تويتر