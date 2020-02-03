الإمارات.. موظف يسرق بطاقات شحن بـ15 مليون درهم اشترى بها سيارة "بنتلي" وغيرها

تنظر محكمة جنايات دبي في قضية تنفيذي مبيعات خليجي الجنسية، بإحدى شركتي الاتصالات بتهمة سرقة 244 ألف بطاقة شحن تعبئة رصيد، تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون درهم.

وقال مستشار قانوني بالمؤسسة صاحبة الدعوى، إن "المتهم كان يتولى مهام أمين مستودع في أحد مراكز أعمال المؤسسة، ومن مهامه استلام بطاقات الشحن التالفة من الزبائن والتأكد من عدم استخدامها، ثم تبديلها لهم ببطاقات جديدة، كما من مهامه طلب بطاقات تعبئة الرصيد من المستودعات الرئيسة بعد جرد وتحديد كمية البطاقات الموجودة لديه في الفرع".

وأضاف، أن "قسم التدقيق الداخلي اكتشف أن المتهم طلب كمية كبيرة من البطاقات لاستبدالها لصالح العملاء بدعوى أن بطاقاتهم تعرضت للتلف، وبمقارنة الكمية التي طلبها تبين أنها تفوق كثيرا العدد المطلوب من الفروع الأخرى".

وتابع: "بعد عمليات التدقيق على البطاقات التي طلبها، تبين عدم إلغاء بديل لها، وأن قيمتها تقدر بنحو 15 مليون درهم، وحين استدعائه للتحقيق لم يكن لديه أي مبرر، مدعيا أنه استبدلها ووضع التالف في علب وتركها في ممر بالفرع، لكن بالفحص لم يتم العثور على تلك العلب".

وأشار المسؤول القانوني، إلى أن المتهم الذي يتقاضى شهريا حوالي 17 ألف درهم وليس لديه دخلا آخر سوى الوظيفة، يملك سيارة من نوع "رانج روفر" حديثة بلوحة مميزة جدا، فضلا عن سيارتين من طراز "بنتلي"، و"نيسان باترول"، حديثة ويرتدي ساعة "رولكس" لا يقل سعرها عن 100 ألف درهم.

وقال طليق زوجة المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه "رزق من زوجته السابقة بثلاثة أبناء وعلم أن المتهم اشترى لابنيه من زوجته السابقة رقمي هاتف مميزين، وكان يشحن لهما أسبوعيا الرقمين ببطاقات شحن، وأخبراه بأنه يحمل في سيارته كمية كبيرة من بطاقات التعبئة"، كما أقرت زوجة المتهم بالمثل.

المصدر: الإمارات اليوم