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والدة مريم حسين تنشر فيديو لبكاء حفيدتها بنهاية قضيتها مع الجسمي (فيديو)

مجتمع

والدة مريم حسين تنشر فيديو لبكاء حفيدتها بنهاية قضيتها مع الجسمي (فيديو)
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نشرت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، فيديو استجداء الإمارات والأمهات، بعد صدور الحكم في قضية الإعلامي صالح الجسمي والقاضي بحبسها مدة شهر وإبعادها من دولة الإمارات نهائيا.

وتتواجد مريم حسين حاليا، لدى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وظهرت والدة مريم حسين ليلة أمس، عبر فيديو من حساب ابنتها، تظهر فيه بكاء الطفلة في ساعات الليل المتأخرة، وتناشد الإمارات والأمهات بشأن الحكم القاضي بحبس ابنتها مريم.

المصدر: RT

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