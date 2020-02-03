والدة مريم حسين تنشر فيديو لبكاء حفيدتها بنهاية قضيتها مع الجسمي (فيديو)

نشرت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، فيديو استجداء الإمارات والأمهات، بعد صدور الحكم في قضية الإعلامي صالح الجسمي والقاضي بحبسها مدة شهر وإبعادها من دولة الإمارات نهائيا.

وتتواجد مريم حسين حاليا، لدى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي، لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

وظهرت والدة مريم حسين ليلة أمس، عبر فيديو من حساب ابنتها، تظهر فيه بكاء الطفلة في ساعات الليل المتأخرة، وتناشد الإمارات والأمهات بشأن الحكم القاضي بحبس ابنتها مريم.

من لايرحم لا يُرحم ياربي بنتها قطعت قلبي حسبي الله ونعم الوكيل 🥺💔#مريم_حسين#الرقاصه_يتهجم_علي_الكويتpic.twitter.com/IzQjqHpNvY — 𓆩ᎻN𓆪 (@Alhanoof_hh) February 1, 2020

اناشدكم بالنظر الى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة، فما مرتْ به من مصاعب قد انهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها الى حد كبير@AhlamAlShamsi#مريم_حسين#إمارات_التسامح#عائلة_وحدة_وطن_واحد#الإمارات

https://t.co/9vS97CBLVK — مريم حسين ♛ (@Queen_Maryoum) February 2, 2020

المصدر: RT