"غاتا المصرية".. لعبة فيديو في بلاغ للنائب العام

تقدم المحامي، أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام المصري، طالب فيه بحجب لعبة الفيديو "غاتا المصرية"، بوصفها مؤامرة تحرض الأطفال على العنف وتدنيس المقدسات الدينية ونشر الفوضى.

وقال محفوظ: "إنه في إطار حروب الجيل الرابع والخامس يتعرض أطفالنا لمؤامرة انتشار ألعاب الفيديو جيم بلعبة تدعى جاتا تحرض أطفالنا على العنف وتدنيس المقدسات الدينية وتحرض على اقتحام المقرات الشرطية والعسكرية ونشر الفوضى في ميادين مصر المحددة بالاسم".

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وتابع محفوظ أن هذه اللعبة منتشرة للغاية بين الأطفال، وخاصة في محلات ألعاب "الفيديو غيم"، وتتركز في المناطق الأكثر فقرا، حيثما يجتمع الفقر والجهل، التي تعد البيئة الخصبة لخلق "الإرهاب والشذوذ الفكري وانهيار الوطنية"، لذا وجب "مواجهة هذه الألعاب" من كافة الأجهزة الرقابية.

كما نوه محفوظ بأن "قانون الطفل يؤكد على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة والانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر".

وأكّد كذلك على أن المادة 89 تحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، مع وجوب مصادرة هذه المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

واختتم المحامي بلاغه، الذي حمل رقم 2185 لعام 2020، بمناشدة المستشار النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بوصفه محاميا عن الشعب، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب هذه اللعبة، التي "تدمر أطفالنا وتحرضهم على العنف ونشر الفوضى" على حد تعبيره.

المصدر: أخبار اليوم