ضجة على مواقع التواصل بعد زواج ياباني من كويتية

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة عقد قران شاب ياباني الجنسية على فتاة كويتية، ما أثار ردود أفعال متباينة بين المتفاعلين.

ورأى مغردون كويتيون أن هذا الزواج مصيره الفشل، نظرا لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد بين الزوجين، فيما قال آخرون إن الزوجة ستصطدم بقوانين بلدها مستقبلا إذا ما أرادت أن يحصل أبناؤها على الجنسية الكويتية.

مشكله تاخذ لها اجنبي وبعدين تعالي طالبي بالجنسيه حق اعيالج احنا خن نحل قضية الكويتيه اللي ماخذه غير كويتي المفروض من كل كويتيه تاخذ درس وتفكر بمستقبل اعيالها شنو بيصير مصيرهم بكره ياباني مره وحده الله يعين الارض عليكم لو خليجي افضل علي العموم الله يسعد سعيد بسعيده — جود الكويت 🇰🇼 (@iwPTRn7qepV8SLP) January 31, 2020

وكتب أحد المغردين "زواج الكويتية من أجنبي سيتسبب في مشاكل، لأنها ستطالب لاحقا بالجنسية الكويتية لأبنائها (...) يفترض بكل مواطنة كويتية أن تتعلم الدرس وتفكر بمستقبل أبنائها".

وقال آخر "إن البيئة الواحدة أمر مهم لاستمرار الزواج، على عكس ما هو حاصل هنا، أتمنى لهما التوفيق".

في المقابل، بارك مغردون آخرون للعروسين، وتمنوا لهما حياة زوجية سعيدة، باعتبار أن الحب يتجاوز جميع الحدود الجغرافية والثقافية.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي