الرئيس الجزائري يضرب المثل بـ 4 شباب ناجحين ويدعوهم للارتقاء بالبلد

نشر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تغريدة على "تويتر" استشهد فيها بنجاحات شباب تميزوا في مجال اختصاصهم، داعيا إياهم إلى العمل للارتقاء بالبلد.

وقال تبون "سأبقى على يقين دوما بأن مستقبل الجزائر يصنعه شباب من أمثال سلمى بكوش، فاطمة الزهراء بن حميدة، وأحلام هملي، ورضوان حسين... مثلما برهنوا على ذلك في تخصصات الإلكترونيات والطيران والهندسة المعمارية... سنبذل معا قصارى الجهد لكي نرتقي ببلدنا".

سأبقى على يقين دوما بأن مستقبل الجزائر يصنعه شباب أمثال سلمى بكوش، فاطمة الزهراء بن حميدة و أحلام هملي و رضوان حسين..مثلما برهنوا على ذلك في تخصصات الإلكترونيك والطيران والهندسة المعمارية..سنبذل معا قصارى الجهد كي نرتقي ببلدنا. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 1, 2020

وبن حميدة هي باحثة وأستاذة متخصصة بأنظمة الحاسوب، في حين أن سلمى بكوش باحثة بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، وقد تدربت في شركات "لينكد إن"، و"فيسبوك"، و"تويتر".

أما حسين رضوان فهو مهندس معماري، يمثل الجزائر حاليا في المسابقة العالمية لتصميم برج منارة للحضارة الاسلامية المقامة في الدوحة.

وتأتي مخاطبة تبون للشباب في الوقت الذي تستمر فيه مظاهرات أسبوعية ينظمها طلاب الجامعات أيام الثلاثاء للمطالبة بإصلاحات.

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام جزائرية