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الأمن السعودي يتحرى عن واقعة تحرش ظاهر في فيديو متداول

مجتمع

الأمن السعودي يتحرى عن واقعة تحرش ظاهر في فيديو متداول
RT
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شرعت الهيئات الأمنية السعودية في التحري عن واقعة تحرش وثقها فيديو متداول، التقطته كاميرات مراقبة داخل أحد أسواق المملكة.

وقال مصدر مطلع، إن الجهات الأمنية السعودية لم تتلق بلاغا في الحادث، لكنها تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في أحد الأسواق بمحافظة تتبع لمنطقة الرياض.

وفي اللقطات يظهر رجل وهو يحاول التحرش بطريقة بذيئة بسيدة واقفة إلى جانب الطريق، فدفعته بيدها، ليعود من جديد ويكرر محاولته.

المصدر: سبق

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