بعد قرانها بمهر مليون ريال.. بدور البراهيم تغادر السعودية إلى جهة مجهولة

بعد ساعات من إعلانها عقد قرانها بمهر خيالي بلغ مليون ريال، فاجأت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم متابعيها بمغادرتها المملكة إلى جهة مجهولة لم تكشف عنها.

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ونشرت خبيرة التجميل بدور البراهيم صورة تظهر تواجدها على متن الدرجة الأولى الفخمة بطيران الإمارات، قبيل السفر من مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرق المملكة، دون أن تفصح ما إذا كانت وجهتها دبي أو أبوظبي أم دولة أخرى من الوجهات الكثيرة التي يصلها طيران الإمارات للالتحاق بقرينها الذي لم تفصح لا عن اسمه ولا عن جنسيته.

وكانت الفاشينيستا السعودية قد أشهرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من عقد زواجها.



وما فاجأ المتابعين هو مهر بدور البراهيم الذي سجّل في العقد بمليون ريال سعودي.

#بدور_ابراهيم



بدور البراهيم المشهورة سابقًا بمقطع "مايشم مفارق راسي إلا مهري مليون" والذي لاقت عليه انتقادات واسعة، تعلن البارحة عقد قرانها بمهر مليون ريال. pic.twitter.com/1O0zUW3hXN — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 30, 2020

وطهرت بدور البراهيم عبر "سناب شات" في فيديو تقول فيه إنها تطلب مليون ريال سعودي، كمهر لها من الرجل الذي يتقدم للزواج منها.

وبررت طلبها هذا بالقول إن متابعيها من الشخصيات المرموقة والمعروفة.

وعلقت البراهيم، وهي مطلقة وأم لطفلين، على صورة عقد زواجها قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا".

ركزولي هنا بالله مولوه قبل سنه وشهر 😂😂 #بدور_ابراهيمpic.twitter.com/QQE7pye5NO — فتون الشهري (@futooonh) January 30, 2020

واحتدم الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي حول صحة وحقيقة هذا العقد، بعد إعلان صحيفة "عين الحقيقة" السعودية أن ما ذكرته البراهيم بشأن مهرها ليس صحيحا، وأنه لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ"مجرد تمثيلية".

المصدر: مواقع وصحف عربية