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"ماكدونالدز" يكشف عن الوجبة التقليدية لكيم كارداشيان

مجتمع

Reuters
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عرض مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، في إعلانه الجديد، وجبة الغداء التقليدية المعتادة، لسيدة الأعمال كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست.

ونشرت الشركة، في تغريدة لها على "تويتر"، فيديو ترويجيا، ظهرت فيه الوجبة المعتادة لكيم كارداشيان وزوجها. ومن اللقطات يظهر، أن الزوج يفضل البطاطس المقلية مع ست قطع من الدجاج المقلي ومجموعة من الصلصة. أما الزوجة، فتفضل تناول سندويش "بيغ ماك"، مع ست قطع دجاج مقلية والبطاطا المقلية مع الصلصة وفطيرة وعسل.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر في الفيديو، كل ما يحب تناوله، كل من الممثلة ووبي غولدبرغ، ولاعبة كرة السلة ماجيك جونسون، والممثلة وعارضة الأزياء ميلي بوبي براون، والمغنية كيث أوربان، والقائد الروماني القديم يوليوس قيصر، وروميو وجولييت، بل وحتى دراكولا.

المصدر: لينتا رو

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