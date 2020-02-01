"ماكدونالدز" يكشف عن الوجبة التقليدية لكيم كارداشيان

عرض مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، في إعلانه الجديد، وجبة الغداء التقليدية المعتادة، لسيدة الأعمال كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست.

ونشرت الشركة، في تغريدة لها على "تويتر"، فيديو ترويجيا، ظهرت فيه الوجبة المعتادة لكيم كارداشيان وزوجها. ومن اللقطات يظهر، أن الزوج يفضل البطاطس المقلية مع ست قطع من الدجاج المقلي ومجموعة من الصلصة. أما الزوجة، فتفضل تناول سندويش "بيغ ماك"، مع ست قطع دجاج مقلية والبطاطا المقلية مع الصلصة وفطيرة وعسل.

Everyone has an order. May we take yours?



And yes, all featured orders are the person’s actual go-to order. Except Dracula. We made that one up. pic.twitter.com/rO6MjFUywU — McDonald's (@McDonalds) January 31, 2020

بالإضافة إلى ذلك، يظهر في الفيديو، كل ما يحب تناوله، كل من الممثلة ووبي غولدبرغ، ولاعبة كرة السلة ماجيك جونسون، والممثلة وعارضة الأزياء ميلي بوبي براون، والمغنية كيث أوربان، والقائد الروماني القديم يوليوس قيصر، وروميو وجولييت، بل وحتى دراكولا.

المصدر: لينتا رو