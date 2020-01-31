مصر.. بعد العثور عليها مشنوقة داخل شقتها.. والدة الصحفية المنتحرة تخرج عن صمتها

استمعت نيابة المعادي، لأقوال والدة الصحفية رحاب بدر، التي عثر عليها منتحرة داخل شقتها في منطقة المعادي، جنوب العاصمة القاهرة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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وقالت والدة الضحية، إن "زوج ابنتها هاتفها لقلقه الزائد على زوجته التي تركتهم في الإسكندرية وجاءت لاستكمال بعض الأعمال بالقاهرة، لكنها لم ترد على اتصالاته لساعتين وأكثر مما جعل القلق يسيطر عليه".

وتابعت "بعد مكالمته قلقت أكتر وذهبت للاطمئنان عليها لكنها لم ترد فاستعنت ببواب العمارة لكسر الباب فوجدتها فارقت الحياة شنقا بالمروحة ولحظتها لم أدر بنفسي وفقدت الوعي".

وعن أدوية الاكتئاب التي حرزتها النيابة قالت الأم "اكتئاب إيه بنتي الضحكة مكنتش بتفارق وشها".

فيما تضاربت الأقوال عن حالتها النفسية حيث كشف مصدر أمني، أن الضحية قامت بالانتحار بشنق نفسها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وتابع المصدر أن الضحية مرت بحالة نفسية سيئة، دفعتها للتخلص من حياتها.

وكان مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من زوج الصحفية بأنه كان يتصل بها على هاتفها المحمول، ولم تستجب، وانتقل رجال المباحث للمكان لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي هذا السياق قال زوج الضحية، إنه قام بالاتصال بها ولم تستجب، مما دفعه للسؤال عنها من والدة المتوفية، والتي توجهت إلى المنزل لمعرفة الأمر.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها، لسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة، سواء كانت جنائية أو نتيجة لحالة نفسية، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية فجر اليوم الجمعة، على جثة الصحفية والمنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر السينمائي رحاب بدر، مشنوقة داخل شقتها في منطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية