مصر.. بيان عاجل موجه للحكومة عقب مصرع طفلة أثناء ختانها!

تقدمت نائبة مصرية ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة على خلفية مصرع طفلة عمرها 12 عاما خلال إجراء عملية ختان لها في إحدى العيادات في أسيوط.

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وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن البيان العاجل صدر عن النائبة منى منير على خلفية مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أثناء إجراء عملية ختان لها في عيادة خاصة بقرية الحواتكة بمحافظة أسيوط.

وشددت النائبة المصرية في بيانها على أن "استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد"، مضيفة قولها بهذا الشأن: "الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة".

وطالبت منير "بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجراؤه مثل هذه العمليات، وأيضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية".

كما لفتت إلى أهمية "التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها".

وكانت الدكتورة مروة كدوانى، مقررة المجلس القومى بأسيوط، قد صرحت في وقت سابق بأن "فرع المجلس بأسيوط يتابع الموقف لحظة بلحظة وهناك ممثل قانونى (محامي الفرع) بأسيوط يتابع التحقيقات في واقعة ختان الطفلة (ندى) البالغة من العمر 12 عاما، والتي توفيت نتيجة إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة لطبيب نساء وولادة على المعاش".

المصدر: اليوم السابع