بالفيديو.. صحفي يهودي يؤدي أغنية سلام عبرية في قلب السعودية!

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر صحفيا أمريكيا يهوديا يؤدي مع ناشط سعودي أغنية باللغة العبرية في عاصمة المملكة الرياض.

ونشرت مجلة AMI اليهودية على قناتها في "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر زيارة الصحفي شلومي زيونس، وهو يهودي أرثوذكسي، إلى منزل المدون والناشط محمد سعود المعروف بتأييده لحكومة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

ودعا المدون الذي سبق أن زار مدينة القدس تلبية لدعوة حكومة إسرائيل، حيث طرده مصلون غاضبون من المسجد الأقصى، إلى "بذل كل ما يمكن" لإحلال السلام بين السعودية وإسرائيل، ثم أدى مع ضيفه اليهودي أغنية السلام العبرية "شالوم عليخم".

صحفي يهودي امريكي زار #الرياض وحل ضيفا على السعودي محمد سعود. في هذا الفيديو ينشد الاثنان معا أغنية عبرية شهيرة: "جئنا اليكم بالسلام".@Chusidel@ami_magazinepic.twitter.com/uHjReYYW8G — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 29, 2020

وأعادت الخارجية الإسرائيلية نشر هذه اللقطات على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر"، كمؤشر جديد على "تطبيع" العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.

واتخذت حكومة إسرائيل مؤخرا قرارا يسمح لمواطنيها بزيارة السعودية، غير أن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان شدد على أن الإسرائيليين "غير مرحب بهم" في بلاده.

المصدر: RT