مديح وهجاء بسبب قاسم سليماني: لم تحسن القول يا ابن الذيب ثانية!

أعلن الشاعر القطري الشعبي محمد بن الذيب، أنه قرر اعتزال الشعر تماما وذلك بناء على طلب ممن وصفه بأنه "شخص عزير وغال".

يأتي هذا القرار عقب ضجة كبيرة وجدل واسع ثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول أبيات بالشعر المحكي كرسها ابن الذيب لرثاء قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، وأدخل في نهايتها النبي وآل البيت.

يابن خر الذيب مبروك التشيع والله يحشرك معاه في نفس المكان ( سود الله وجهك ) يوم تبيض الوجوه والله مكانك الصحيح الي طلعة منه تاج راسك حمد بن سلمان هذا كفوك pic.twitter.com/jXkW1vLo9E — 🇸🇦Adel🇸🇦 (@EpmsEst) January 23, 2020

وثارت إثر ذلك موجة من الانتقادات الحادة ضد الشاعر القطري، ورد عليه عدد من الشعراء بأبيات هجاء لاذعة.

وفي هذا الخضم، انبرى أحد الشعراء لمبارزة ابن الذيب بقصيدة "هجاء" بالفصحى يقول مطلعها: "لم تحسن القول يا ابن الذيب ثانية".

#جرثومة_الشعر_خر_الذيب (كرمتم) يعلن اعتزال الشعر

ويقول ان هنالك من طلب منه ذلك

المهم انت واللي طلب منك فالكم (خمسة) سمو الأمير الوالد #خصية_الخليج حمد بن خليفة طال عمره

وبهذه المناسبة امنحك لقب #خر_خصية_الخليج والله ماعندك من الشعر الا ماعند #الشرموزة من الشرف#عبدالكريم_المهناpic.twitter.com/ZV11JcChr4 — عبدالكريم المهنا (زيد روما) (@kram_roma) January 29, 2020

وظهر الشاعر القطري لاحقا في رسالة وداع مصورة، أعلن فيها اعتزاله الشعر تماما بعد أن طلب منه شخص عزيز ذلك، مشددا على أنه لن يعود عن قراره ويستأنف مسيرته "الشعرية" إلا بطلب من "الشخص العزيز" ذاته.

#قاسم_سليماني

أراد بن الذيب أن يختبر جمهوريته الشعريه فكتب هذه البيتين الرمزيه فاكتسح الترند..

وتبارى الأغيار..

((والشعراء يقولون مالايفعلون)) — عبدالله حمد البدراني (@albbdd10) January 23, 2020

ولم يجد ابن الذيب من يناصره في هذه "المعركة" الشعرية التي حُملت بأبعاد سياسية وبتراكمات من كل نوع، إضافة إلى ما تميزت به الردود الغاضبة من حدة، سوى واحد كتب يقول إن الشاعر القطري أراد بما نظم، اختبار "جمهوريته" الشعرية.

المصدر: تويتر