أول ظهور للفنان المصري أحمد الفيشاوي بعد قرار حبسه

ظهر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لأول مرة بعد صدور حكم بحبسه عاما وتغريمه في قضية نفقة ابنته لينا، التي أقامتها طليقته هند الحناوي.

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ونشر الفيشاوي فيديو له على "إنستغرام" وهو يمارس التمارين الرياضية، بالإضافة إلى نشره صورا برفقة الفنان المعروف حسين فهمي.

وعلق الفيشاوي، على الفيديو قائلا: "من المهم أن يكون لديك روتين صباحي صحي لبدء اليوم الصحيح".

من جانبها، قالت ثناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي، تعليقا على طلب القبض عليه، إن الحكم الصادر بحبس موكلها للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائي، ومنعدم لعدم إعلانه به.

وتابعت لحظي في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أنه تم الإعلان في مكان قديم لم يعد موكلها مقيما فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها عن مكانه القانوني، وهو ما لم يحدث.

وأضافت محامية أحمد الفيشاوي، أنهم لم يحضروا الجلسة وبالتالي لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وتابعت تقول، إنهم يستعدون للاعتراض على الحكم الصادر ضد موكلها، وتقديم ما يفيد صحة موقفه القانوني.

وذكرت المحامية لحظي أن إقامة لينا مع والدتها في انجلترا غير قانونية، وأن موكلها محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك لامتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية