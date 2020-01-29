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إندونيسيا.. الجلد العلني لامرأة ارتكبت " جرما أخلاقيا "

مجتمع

إندونيسيا.. الجلد العلني لامرأة ارتكبت
Reuters Tarmizy Harva
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نفذ حكم الجلد بحق امرأة غير متزوجة، اختلت برجل في غرفة فندق ، بإحدى ساحات مدينة باندا آتشيه الأندونيسية، حيث تطبق القوانين الإسلامية هناك بصرامة. حسبما جاء في صحيفة الإندبندنت.

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ولا يزال تنفيذ أحكام قانون العقوبات على مخالفي الشريعة الإسلامية بالجلد في مقاطعة آتشيه الإندونيسية قائما إلى اليوم، رغم الجدل الواسع حوله في البلاد من قبل ناشطين و حقوقيين.

وقد صرح رئيس قسم شرطة التحقيقات في المنطقة، لوكالة الأنباء الفرنسية، " بأنهم يقومون بتدريب الضباط الجلادين والتأكد من ملاءمتهم البدنية، وتعليمهم كيفية القيام بالجلد الصحيح ".

وأضاف: " لقد استغرق الأمر سنوات لتشكيل أول وحدة نسائية خاصة بالجلد".

وقال أيضا: " إنه نوع من التلقين الذي نقدمه لمخالفي الشريعة حتى يكون لديهم فهم أفضل لدورهم فهنا لا رحمة لمن ينتهك قانون الله".

المصدر: صحيفة الإندبندنت      

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