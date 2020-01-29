إندونيسيا.. الجلد العلني لامرأة ارتكبت " جرما أخلاقيا "

نفذ حكم الجلد بحق امرأة غير متزوجة، اختلت برجل في غرفة فندق ، بإحدى ساحات مدينة باندا آتشيه الأندونيسية، حيث تطبق القوانين الإسلامية هناك بصرامة. حسبما جاء في صحيفة الإندبندنت.

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ولا يزال تنفيذ أحكام قانون العقوبات على مخالفي الشريعة الإسلامية بالجلد في مقاطعة آتشيه الإندونيسية قائما إلى اليوم، رغم الجدل الواسع حوله في البلاد من قبل ناشطين و حقوقيين.

وقد صرح رئيس قسم شرطة التحقيقات في المنطقة، لوكالة الأنباء الفرنسية، " بأنهم يقومون بتدريب الضباط الجلادين والتأكد من ملاءمتهم البدنية، وتعليمهم كيفية القيام بالجلد الصحيح ".

VIDEO: 🇮🇩 A masked woman nervously approaches her target, shuffles into position and unleashes a flurry of lashes -- proving herself as the newest member of the first female flogging squad in #Aceh province, the only region in Indonesia that imposes Islamic law pic.twitter.com/uGA1u7KLj9 — AFP news agency (@AFP) January 28, 2020

وأضاف: " لقد استغرق الأمر سنوات لتشكيل أول وحدة نسائية خاصة بالجلد".

وقال أيضا: " إنه نوع من التلقين الذي نقدمه لمخالفي الشريعة حتى يكون لديهم فهم أفضل لدورهم فهنا لا رحمة لمن ينتهك قانون الله".

المصدر: صحيفة الإندبندنت