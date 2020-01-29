بالفيديو..شاب خليجي يقضم جزءا من أذن ماعز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين قيام شاب خليجي بنهش أذن عنزة، ما تسبب في قطع جزء منها.

وبحسب المقطع المتداول يظهر شابان داخل سيارة، أحدهما يمسك عنزة، بينما يقول له الآخر: "إش ذا الفيد معك يا علي"، ليقوم الشاب الممسك بالعنزة، في محاولة منه لتقبيلها ومداعبتها، بعض أذنها بأسنانه، ما تسبب في قطع جزء منها.

وتظهر علامات الاستغراب على وجه الشاب بعد نهشه لقطعة من أذن الماعز، وهو يخرجها من فمه.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي