 
مباشر

شاهد.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض

مجتمع

شاهد.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض
Fahad Shadeed
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5rm

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه شابان، ينظمان حركة السير في شارع بالعاصمة السعودية، إثر عطل في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

إقرأ المزيد
"عشاؤنا الليلة تمساح".. فيديو لشباب سعوديين يثير تفاعلا

وساعد الشابان رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية وحلحلة الاختناقات في شارع التخصصي بالعاصمة الرياض، بعد تعرض الإشارة لخلل مفاجئ، حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب من شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

المصدر: سبق+تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط