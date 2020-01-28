شاهد.. شابان ينظمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ للإشارة بالرياض
Fahad Shadeed
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نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه شابان، ينظمان حركة السير في شارع بالعاصمة السعودية، إثر عطل في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.
وساعد الشابان رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية وحلحلة الاختناقات في شارع التخصصي بالعاصمة الرياض، بعد تعرض الإشارة لخلل مفاجئ، حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب من شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.
موقف جميل من الشابين والناس 👌🏻— الخَرَاجُ للتسويق الإلكتروني (@alkharajcom) January 28, 2020
* هذه التغريدة برعاية https://t.co/8CcjlTXlCh
المصدر: سبق+تويتر