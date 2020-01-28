هندية تحرق كفيلها السعودي بهدف سرقة مبلغ مالي!

أقدمت عاملة هندية على إشعال النار بغرفة كفيلها المسن في حائل السعودية بهدف سرقة مبلغ مالي، مما أدى لمقتله.

وكانت العاملة ترعى المسن البالغ من العمر 70 عاما، وقد اطمأن وعائلته لها، ووعدها بأداء الحج هذا العام على حسابه الخاص تقديرا لجهودها معه، وتفانيها في خدمته، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

لكن العاملة كانت ترصد تحركات المسن حتى عرفت بوجود مبلغ كان يخبئه في غرفته، فقررت التخلص منه وسرقة المبلغ.

والشهر الماضي، وأثناء نومه قررت إشعال نار في غرفته وإحراقه بعد سرقة المال، فأغلقت الباب عليه لإيهام عائلته لاحقا بأن الحريق عرضي.

ولاحقا، لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنها المسن، وكانوا يسألون عن بيته مدعين أنهم شركة شحن، حضروا من محافظة المجمعة لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند، فتم إبلاغ الشرطة.

وبتفتيش محتويات حقيبة العاملة اتضح احتواؤها على مبلغ مالي، يقدر بـ120 ألف ريال، وملابس متنوعة تعود لأفراد أسرة المسن.

وباستجوابها انهارت، واعترفت بأنها كانت عازمة على الهروب مع العمالة، وأنها حصلت على المبلغ بعد أن أقدمت على التخلص من كفيلها المسن بإحراقه.

وأوقفت شرطة محافظة موقق العاملة لإحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقها.

المصدر: سبق