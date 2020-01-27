مصر.. سما المصري تثير الجدل في معرض الكتاب بزي غريب (فيديو)

أثارت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري الجدل في بلادها، وذلك بعد ظهورها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ترتدي بيجاما بنية اللون وشبشبا.

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وشاركت سما المصري الفيديو عبر حسابها على موقع "يوتيوب" بعد أنباء طردها من المعرض بسبب ملابسها.

وظهرت في الفيديو قائلة: "والله يا جماعة أنا لقيت نفسي عايزة أقرا أي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة إزاي، فنزلت بالبجامة زي ما أنا كده لمعرض الكتاب".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

المصدر: المصري اليوم