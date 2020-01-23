بكين تلغي احتفالات رأس السنة الصينية بسبب الفيروس الفتاك

ألغت بكين أحداثا عامة كبرى، بما فيها احتفالات رأس السنة الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الفتاك، الذي أودى بحياة 17 شخصا وأدى إلى تعليق حركة وسائل النقل العامة في مدن رئيسية.

واتُخذ قرار الإلغاء من أجل "إعطاء الأولوية لحياة الناس وصحتهم".

ويأتي الإعلان عن إلغاء الأحداث العامة في بكين، في أعقاب قرار إغلاق خدمات النقل العام في هوانغ غانغ، وهي مدينة قريبة من مركز تفشي الفيروس.

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وفي السابق، أُغلقت مدينة ووهان حيث نشأ الفيروس القاتل، مع إيقاف خدمات النقل ونصح السكان بعدم مغادرة المدينة.

وأوضحت مجموعة السكك الحديدية الحكومية الصينية، إنه يمكن للركاب الحصول على مبالغ مقابل تذاكر السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من 24 يناير.

ورُصد فيروس 2019-nCoV في ديسمبر في سوق هونان للمأكولات البحرية. ويعد المرض حيواني المنشأ، ينتشر أصلا من الحيوانات إلى البشر.

يذكر أن الصين تحتفل برأس السنة الصينية مع بداية أول شهر قمري في السنة الصينية، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. وكان من المزمع أن تبدأ احتفالات هذا العام في 25 يناير لو لم يغدر بها الفيروس الفتاك.

المصدر: RT