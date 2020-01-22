وفاة الممثل والمخرج تيري جونز بعد صراع مع المرض

توفي الممثل والمخرج البريطاني تيري جونز اليوم الأربعاء، عن عمر 77 عاما بعد معركة طويلة مع خرف الشيخوخة.

وتم تشخيص إصابة جونز بنوع نادر من خرف الشيخوخة عام 2015 ظل يعاني كمه حتى وفاته.

ولد جونز، الكاتب والمؤرخ والشاعر في ويلز عام 1942، وهو أحد أعضاء فريق مونتي بايثون الكوميدي البريطاني الشهير ومخرج الفيلم الكوميدي "حياة براين" (لايف أوف براين).

كان جونز واحدا من مبتكري برنامج الفقرات الكوميدية "سيرك مونتي بايثون الطائر" (مونتي بايثونز فلاينج سيركس)، الذي أعاد تعريف قواعد الكوميديا بفقرات وشخصيات سريالية عام 1969.

وشارك في إخراج فيلم "مونتي بايثون والكأس المقدسة" مع زميله في الفريق تيري جيليام قبل أن يخرج منفردا فيلمي "لايف أوف براين" و"معنى الحياة" (ذا مينينغ أوف لايف).

المصدر : رويترز