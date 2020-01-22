يوسف فوزي.. الفنان المصري الذي تنبأ بمرضه منذ 20 عاما

تنبأ الفنان المصري يوسف فوزي بمرضه الذي أصيب به عام 2016 وهو الشلل الرعاش، وذلك خلال تجسيده أحد الأدوار في مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000.

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ووصف يوسف فوزي، أمس الثلاثاء، شعوره وماذا فعل بعد أن أخبره الطبيب بإصابته بالشلل الرعاش، حيث ظل يضحك كثيرا لأنه تذكر تجسيده للمرض من قبل، قائلا: "سبحان الله نفس الإيد.. لما الدكتور قال لي ضحكت فالراجل قال لي بتضحك على إيه قلت له أنا مثلت الدور ده".

ولعب القدر دورا كبيرا في تحويل التمثيل إلى حقيقة، حيث قدم ببراعة النجم يوسف فوزي دور الطبيب الجراح جلال عوني في مسلسل "أوبرا عايدة" عام 2000 والذي أصيب بمرض الشلل الرعاش في الأحداث ما جعله يتوقف عن ممارسة عمله، وهو نفس المرض الذي أصيب به وجعله يتوقف عن التمثيل.

وكان الفنان يوسف فوزي قد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهوره في فيديو وبدت عليه أعراض مرض الشلل الرعاش واضحة.

وقرر الفنان المصري اعتزال التمثيل بعد علمه بالمرض الذي أصابه، كما أوضح أنه لا يخرج من المنزل ويقضي حياته بعيدا عن الجمهور، وبسببه يرى كوابيس في منامه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية