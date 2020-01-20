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السعودية.. افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة "صور"

مجتمع

السعودية.. افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة
Reuters UMIT BEKTAS
أرشيف
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نشرت وزارة الدفاع السعودية على حسابها الرسمي في "تويتر"، تغريدة تتضمن صور افتتاح أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة.

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وافتتح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة السعودية لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي.

واستمع الرويلي إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة.

المصدر: عكاظ+تويتر

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