نفوق الحمامة ذات قبعة رعاة البقر في لاس فيغاس

أعلن فريق للرفق بالحيوان في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن نفوق حمامة شهيرة جرى تداول صورها في الأيام الماضية، بعد أن لوحظت قبعة رعاة بقر صغيرة مثبتة على رأسها.

ونشر الفريق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يؤسفنا أن نعلمكم بأن الحمامة بيلي قد نفقت. لقد كانت ضعيفة عندما أمسكنا بها وتآكلت أظافرها".

Pigeon dies after having cowboy hat glued on its head, rescue group says 😐 Humans pic.twitter.com/6iLrDrh9nZ — Sleek Whizz🦂 (@SleekWhizzKe) 15 janvier 2020

ولم يوضح الفريق إذا ما كان لنفوق الحمامة علاقة بالقبعة المثبتة على رأسها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية