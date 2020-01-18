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نفوق الحمامة ذات قبعة رعاة البقر في لاس فيغاس

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نفوق الحمامة ذات قبعة رعاة البقر في لاس فيغاس
Screenshot/ Youtube
الحمامة بيلي
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أعلن فريق للرفق بالحيوان في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، عن نفوق حمامة شهيرة جرى تداول صورها في الأيام الماضية، بعد أن لوحظت قبعة رعاة بقر صغيرة مثبتة على رأسها.

ونشر الفريق تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يؤسفنا أن نعلمكم بأن الحمامة بيلي قد نفقت. لقد كانت ضعيفة عندما أمسكنا بها وتآكلت أظافرها".

ولم يوضح الفريق إذا ما كان لنفوق الحمامة علاقة بالقبعة المثبتة على رأسها.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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