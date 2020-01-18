أم سعودية تعنف ابنها بسبب بنطال "لا يتوافق مع العادات والتقاليد" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم سعودية وهي بصدد معاتبة ابنها بسبب ارتدائه بنطال جينز ممزق، وهو ما اعتبرته أمرا منافيا لعادات المجتمع المحافظة.

وعبرت الأم عن سخطها من بنطال ابنها الممزق على مستوى الركبتين وهاجمته قائلة "ما هذا الجيل الذي ينوي أن يحرر فلسطين؟ يا رب لا تغضب علينا".

أم غاضبه تُعاتب ابنها بسبب لبسه لبنطلون مشقق بقولها "عيال القبايل يلبسون مقطّع! "



#عيال_القبايلpic.twitter.com/B32PqKziH6 — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) 17 января 2020 г.

واستنكرت الأم ارتداء شباب القبائل لهذه السراويل، ليرد عليها ابنها قائلا: "أبناء القبائل يرتدون الممزق"، لأنه يتماشى مع الموضة حسبه.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة بين المتفاعلين الذين اعتبر بعضهم أن ردة فعل الأم مفهومة، فيما قال آخرون إن العادات الخاصة باللباس تتغير بتغير الأجيال، داعين الآباء إلى الاعتراف بهذه الحقيقة.

المصدر: "تويتر"