بالفيديو.. قس يقبل يد وجبين قارئ قرآن في عزاء بمصر

فوجئ أهالي مدينة دكرنس في مصر، بتقبيل القمص روفائيل واصل كاهن كنيسة العذراء بدكرنس، يد الشيخ طه النعماني، بعدما أنهى الأخير قراءة القرآن في أحد مناسبات العزاء بالمدينة.

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وأصر واصل عقب انتهاء تلاوة القرآن على تحية المقرئ الشيخ النعماني، وقام بتقبيل جبينه ووجنتيه ويده قبل أن يسلم عليه باقي القساوسة أثناء خروجهم من الصوان.

من جهته قال الشيخ طه النعماني: "فوجئت برد فعل القسيس وهو خارج من الصوان وإن دل هذا يدل على محبته، وسبق وحضرت عزاءات بدكرنس عدة مرات سابقة، وفي كل مرة أجد القساوسة يحضرون ويشاركون المسلمين أحزانهم ويوجهون لي التحية بأشكال مختلفة، لكن هذه المرة قبل القسيس يدي في تواضع ومحبة شديدة وما حدث كان له أثر طيب في نفوس كل الحاضرين ولا ينتقص أبدا من قدر القسيس بل يزيد من حب أهالي دكرنس له".

المصدر: المصري اليوم