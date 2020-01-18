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اليابانيون يبتكرون تحديا جديدا على طريقة كارلوس غصن

مجتمع

اليابانيون يبتكرون تحديا جديدا على طريقة كارلوس غصن
twitter.com
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شغلت اليابانيين طريقة هروب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان، ولاسيما في ظل تقارير تحدثت عن اختبائه داخل صندوق آلة موسيقية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان تحد جديد، تحت عنوان "تحدي كارلوس غصن"، يقوم على محاولة الاختباء داخل صندوق من الورق المقوى أو حقائب آلات موسيقية.

وفر غصن في ديسمبر الماضي من اليابان إلى لبنان هربا من محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال شركة "نيسان"، وهي تهم ينفيها غصن جملة وتفصيلا.

 المصدر: الجديد

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