اليابانيون يبتكرون تحديا جديدا على طريقة كارلوس غصن
شغلت اليابانيين طريقة هروب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان، ولاسيما في ظل تقارير تحدثت عن اختبائه داخل صندوق آلة موسيقية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في اليابان تحد جديد، تحت عنوان "تحدي كارلوس غصن"، يقوم على محاولة الاختباء داخل صندوق من الورق المقوى أو حقائب آلات موسيقية.
今流行りのゴーンごっこ。— ふじぴろ (@fujihiro67) January 13, 2020
これで見事に日本の検査をすり抜けたんだな。#ゴーンごっこpic.twitter.com/ZZf0RdP9bj
それにしてもゴーンさん— いきちゃん(´⊙ω⊙`) (@8950lkzw2) January 8, 2020
空気穴があったとしてもよく楽器ケースの中でレバノンまで行けたな。わたし発狂する。 pic.twitter.com/2WxBD3gCHB
まあ、やっとかないとねぇ……。ということで、話題のコントラバスのケースにとりあえず入っておきました。— 北村ヂン＠こみトレ35_5号館テ19b (@punxjk) January 9, 2020
ゴーンさんもオススメ!? コントラバスのケースはほぼ寝袋だった https://t.co/DU9CddMHe7pic.twitter.com/xI5pzBnuds
#カルロスゴーンチャレンジ#ミューコミプラスhttps://t.co/r81fnFVdjEhttps://t.co/MoiWllbBrH#ZOC#西井万理那@namahamu0822pic.twitter.com/OliMhQzNxW— よっぴー/吉田尚記 (@yoshidahisanori) January 6, 2020
وفر غصن في ديسمبر الماضي من اليابان إلى لبنان هربا من محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل مما كان يحصل عليه، وخيانة الأمانة واختلاس أموال شركة "نيسان"، وهي تهم ينفيها غصن جملة وتفصيلا.
المصدر: الجديد