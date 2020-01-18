ناقد مصري يكشف سبب تجاهل مهرجان دمشق السينمائي فاتن حمامة وماجدة الصباحي

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إن الفنانتين فاتن حمامة وماجدة الصباحي، قد استبعدتا من مهرجان دمشق السينمائي أواخر الألفية الثانية، بعد تدخل أحد المنتجين المصريين.

وأشار الشناوي في مقال على موقع "المصري اليوم" إلى أن مسؤولي مهرجان دمشق وقتها "قرروا توجيه الدعوة بالحضور لفاتن وماجدة معا، ولكن أحد المنتجين المصريين القريبين من إدارة المهرجان السوري، حذرهم قائلا: مستحيل، أنتم تنقلون المعركة من القاهرة إلى دمشق، فتراجعوا عن توجيه الدعوة لهما معا".

والمقصود بـ"المعركة" التي حذر منها المنتج هي حملة الشائعات والتشهير التي تعرضت لها ماجدة، حيث وجهت لها اتهامات بكونها متعاطفة مع إسرائيل وأن لها أصولا يهودية.

يذكر أن الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي فارقت الحياة يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد مشوار فني سينمائي حافل ومديد.

المصدر: "المصري اليوم"