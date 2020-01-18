صبا مبارك تثير ضجة بـ"فيديو" رصد غمزتها المفاجئة لتيم حسن

أحدثت الفنانة الأردنية صبا مبارك، ضجة مع تداول فيديو قصير لها، رصد رد فعلها عند رؤيتها للفنان السوري تيم حسن بحفل إطلاق منصة "شاهد" في دبي.

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وظهرت صبا مبارك في الفيديو وهي تفسح المجال لنجوم آخرين للتصوير على السجادة الحمراء، ونظرا للتزاحم وعدم تمكنها من إلقاء التحية على تيم حسن، قامت أثناء سيرها بتحيته بطريقتها الخاصة من خلال غمزة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو الذي جمع بين صبا مبارك وتيم حسن، وكيف ألقت عليه التحية بطريقة لافتة أثارت الإعجاب.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي