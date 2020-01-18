هزاع المنصوري يشرح كيفية تحضير القهوة في الفضاء "صور"

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري اليوم السبت، تغريدة على موقع "تويتر" أظهر فيها صورته وهو يحضر القهوة داخل محطة الفضاء الدولية.

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وكتب المنصوري "حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية، تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد".

صباح الخير! حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي بالعمل على التجارب العلمية. تُحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد. pic.twitter.com/9MkNZ3MVhw — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) January 18, 2020

والمنصوري أول رائد فضاء إماراتي وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-15" التي التحمت بالمحطة في 25 سبتمبر الماضي، وقضى هناك 8 أيام وعاد إلى الأرض في 3 أكتوبر الماضي، على متن مركبة "سويوز إم إس-12".

المصدر: "تويتر"