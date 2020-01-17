مصرع "عاشقة الدراجات النارية" الجزائرية بحادث سير

لقيت الفتاة الجزائرية المعروفة على مواقع التواصل بـ"عاشقة الدراجات النارية" مصرعها أمس الخميس، إثر حادث مرور بالعاصمة، وجرى تشييعها اليوم الجمعة.

وكانت نغم عياشي، من هاويات قيادة الدراجات النارية المخصصة للسباقات، ولقيت حتفها أمس بمنطقة بوهارون في مدينة تيبازة.

وتداول مغردون صور تشييعها التي لقيت رواجا كبيرا، بعد أن كانت مقاطع ولعها بالدراجات النارية تعرف انتشارا كبيرا على مواقع التواصل.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + "فيسبوك"